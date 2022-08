(Di giovedì 18 agosto 2022) Nuovodeglidi Ultima Generazione che oggi si sono '' alla base della statua diall'interno deiesponendo uno striscione con scritto "no gas e no ...

ArteMagazine : Musei Vaticani, blitz di due attivisti per il clima che si sono incollati alla statua di Laocoonte - CrestaLaila : Blitz attivisti del clima all'Acquario di Genova: mani incollate alle vasche dei delfini - rep_genova : Blitz attivisti del clima all'Acquario di Genova: mani incollate alle vasche dei delfini [aggiornamento delle 16:58] - rep_genova : Blitz attivisti del clima all'Acquario di Genova: mani incollate alle vasche dei delfini [aggiornamento delle 16:29] - rep_genova : Blitz attivisti del clima all'Acquario di Genova: mani incollate alle vasche dei delfini [aggiornamento delle 16:26] -

Agenzia ANSA

"La statua - spiega Laura, una delle attiviste protagonista delai musei vaticani - ricorda ...dato appuntamento per il 21 agosto alle 16 al Parco delle energie di Roma per discutere die ...Silvio Berlusconi, ancora in Sardegna dopo ilin Brianza per seguire il suo Monza contro il ... Visto il, i vertici di Fi preferiscono mantenere la consegna del silenzio. Un silenzio che ... Clima: blitz attivisti a musei vaticani, 'incollati' a Laocoonte Nuovo blitz degli attivisti di Ultima Generazione che oggi si sono 'incollati' alla base della statua di Laocoonte all'interno dei musei vaticani esponendo uno striscione con scritto "no gas e no carb ...Carcere Augusta: blitz della Polizia Penitenziaria sequestrati sei telefonini e 200 grammi di droga Sei cellulari con batteria e cavetti ...