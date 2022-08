Clamoroso in casa Verona: il nuovo acquisto potrebbe già salutare! (Di giovedì 18 agosto 2022) Clamorosa l’indiscrezione lanciata dalla Gazzetta dello Sport. Lo Spezia vuole Milan Djuric, dopo poche settimane al Verona potrebbe già lasciare la riva dell’Adige. Djuric, Salernitana, Serie A Il bosniaco ha da poco firmato un contratto che lo lega ai veronesi fino al 2025, la corte dello Spezia però si fa sempre più insistente. Ipotesi che resta comunque difficile, l’ex Salernitana vorrà rispettare il suo accordo con il club gialloblù e lo stesso allenatore Cioffi avrà bisogno di 4 attaccanti. Il modulo 3-5-2 non lascia molte alternative là davanti, è evidente la centralità di Djuric nel progetto Verona. Come ben sappiamo, però, le vie del mercato sono infinite. Staremo a vedere come si evolverà questa pazza situazione. di Marco Gioviale Leggi su rompipallone (Di giovedì 18 agosto 2022) Clamorosa l’indiscrezione lanciata dalla Gazzetta dello Sport. Lo Spezia vuole Milan Djuric, dopo poche settimane algià lasciare la riva dell’Adige. Djuric, Salernitana, Serie A Il bosniaco ha da poco firmato un contratto che lo lega ai veronesi fino al 2025, la corte dello Spezia però si fa sempre più insistente. Ipotesi che resta comunque difficile, l’ex Salernitana vorrà rispettare il suo accordo con il club gialloblù e lo stesso allenatore Cioffi avrà bisogno di 4 attaccanti. Il modulo 3-5-2 non lascia molte alternative là davanti, è evidente la centralità di Djuric nel progetto. Come ben sappiamo, però, le vie del mercato sono infinite. Staremo a vedere come si evolverà questa pazza situazione. di Marco Gioviale

