Cina | violente alluvioni nel Qinghai | almeno 16 morti e decine di dispersi – Foto e video

Dome689 : RT @Open_gol: Si tratta di uno dei tanti fenomeni climatici estremi registrati questa estate nel Paese - Open_gol : Si tratta di uno dei tanti fenomeni climatici estremi registrati questa estate nel Paese - lettera_marco : di tale pratica, lasciando Russia e Cina come potenze non così brutali e violente a livello storico. Sempre durante… -

China-Files

... ma Belgrado - come Russia,e alcuni Paesi Ue - non ne riconosce la sovranità È scoppiata di nuovo la tensione nel Kosovo del Nord , a maggioranza serba .proteste si sono verificate ...... proteste che per la maggior parte sono avvenute nella forma di marce non, ma ... come il Forum economico mondiale di Davos, e dall'inizio della pandemia non ha ancora lasciato la... Il razzismo esiste anche in Cina Sale la tensione tra Cina e Taiwan, a causa anche della recente visita di Nancy Pelosi a Taipei. Occorre trovare una soluzione che eviti un conflitto ...Secondo la nuova inchiesta “Myanmar's poisoned mountains - The toxic rare earth mining industry at the heart of the global green energy transition” Montagne avvelenate: la Cina controlla l'industria i ...