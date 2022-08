Cielo nuvoloso e temporali anche di forte intensità (Di giovedì 18 agosto 2022) Che tempo fa? Diamo un’occhiata alle previsioni del Centro Meteorologico Lombardo a cura di Andrea Bosoni. ANALISI SINOTTICA Dopo alcuni mesi di completa latitanza alle medie latitudini della corrente a getto oceanica, quest’ultima torna a condizionare il tempo sulla nostra regione per i prossimi giorni con l’approfondimento di una saccatura atlantica verso la penisola iberica, determinerà un richiamo di aria calda ma molto umida, seguita in rapida successione da correnti relativamente più fresche, ma altrettanto umide sul Nord Italia, causando tempo instabile e a tratti perturbato (tra il 17 e il 19). Temperature in linea o di poco al di sopra dei valori medi climatologici 1981-2010 della seconda decade di agosto. Giovedì 18 agosto 2022 Tempo Previsto: Cielo nuvoloso o molto nuvoloso su tutta la regione con rovesci e ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 18 agosto 2022) Che tempo fa? Diamo un’occhiata alle previsioni del Centro Meteorologico Lombardo a cura di Andrea Bosoni. ANALISI SINOTTICA Dopo alcuni mesi di completa latitanza alle medie latitudini della corrente a getto oceanica, quest’ultima torna a condizionare il tempo sulla nostra regione per i prossimi giorni con l’approfondimento di una saccatura atlantica verso la penisola iberica, determinerà un richiamo di aria calda ma molto umida, seguita in rapida successione da correnti relativamente più fresche, ma altrettanto umide sul Nord Italia, causando tempo instabile e a tratti perturbato (tra il 17 e il 19). Temperature in linea o di poco al di sopra dei valori medi climatologici 1981-2010 della seconda decade di agosto. Giovedì 18 agosto 2022 Tempo Previsto:o moltosu tutta la regione con rovesci e ...

