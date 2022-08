Chiara Nasti, nuovi attacchi social sulle forme in gravidanza: lei risponde a tono (Di giovedì 18 agosto 2022) L'influencer aspetta il suo primo figlio da Mattia Zaccagni e sfoggia il pancione con orgoglio, ma i follower la prendono di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 18 agosto 2022) L'influencer aspetta il suo primo figlio da Mattia Zaccagni e sfoggia il pancione con orgoglio, ma i follower la prendono di ...

Unaacaso9 : @jadexgolden Allora visto che bisogna lasciare in pace Chiara Ferragni e Fedez allora non dovete rompere le scatole… - IncontriClub : Chiara Nasti, lo sfogo: “A voi non deve interessare il mio peso” - occhio_notizie : #chiaranasti è stata ancora una volta inondata dalle critiche. In molte infatti le hanno fatto notare come stesse a… - IsaeChia : Chiara Nasti torna sul discorso del peso in gravidanza: “A me non frega niente di nessuno, se non…” L’nfluencer ri… - zazoomblog : Chiara Nasti ancora nella bufera: attacchi sulla gravidanza lei risponde così. Non me ne frega... - #Chiara #Nasti… -