Chiara Ferragni il video diventa virale: Fedez ironico (Di giovedì 18 agosto 2022) Chiara Ferragni e Fedez sono in vacanza ad Ibiza con i propri figli Leone e Vittoria. Tra momenti in spiaggia e cinema in giardino, tanti sono quelli esilaranti dettati proprio dai bambini. Situazioni che danno ‘brio’ alle giornate dei genitori. Il video che riassume i momenti più ‘topic’ trascorsi dai bambini Leo e Vittoria, tra … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 18 agosto 2022)sono in vacanza ad Ibiza con i propri figli Leone e Vittoria. Tra momenti in spiaggia e cinema in giardino, tanti sono quelli esilaranti dettati proprio dai bambini. Situazioni che danno ‘brio’ alle giornate dei genitori. Ilche riassume i momenti più ‘topic’ trascorsi dai bambini Leo e Vittoria, tra … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

infoitcultura : Trionfo a Ibiza per i Meduza, ospiti speciali Chiara Ferragni e Fedez - infoitcultura : Chiara Ferragni sfida tutti: come si mostra in barca, foto da urlo - infoitcultura : Chiara Ferragni infiamma i social: dal micro-slip al topless, il look è sempre più sexy - infoitcultura : Chiara Ferragni, foto in topless su Instagram/ Fedez scherza - Federic81451286 : RT @sonostronzaaa: Chiara Ferragni noi aspettiamo la collaborazione con Luigi strangis -