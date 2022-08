Chiara Ferragni con i capelli sempre più scuri: ricrescita o ritorno alle origini? (Di giovedì 18 agosto 2022) Forse, per Chiara Ferragni, è giunto il momento di un cambio look. La sua chioma biondissima, infatti, sta subendo un’evoluzione. Gli ultimi post Instagram della star dei social non momento: in vacanza a Ibiza con il marito Fedez e i figli Leone e Vittoria, Chiara sfoggia una capigliatura più scura rispetto al suo iconico biondo luminoso. E la domanda non può che sorgere spontanea: è solo un effetto ottico della ricrescita? Del resto, una dimenticanza in vacanza è concessa anche alle imprenditrici digitali. O si tratta, invece, del desiderio, espresso tante volte, di tornare al suo colore naturale? Chiara Ferragni e quelle radici sempre più scure Ipa Eccola la regina dei social con i capelli visibilmente più scuri. ... Leggi su amica (Di giovedì 18 agosto 2022) Forse, per, è giunto il momento di un cambio look. La sua chioma biondissima, infatti, sta subendo un’evoluzione. Gli ultimi post Instagram della star dei social non momento: in vacanza a Ibiza con il marito Fedez e i figli Leone e Vittoria,sfoggia una capigliatura più scura rispetto al suo iconico biondo luminoso. E la domanda non può che sorgere spontanea: è solo un effetto ottico della? Del resto, una dimenticanza in vacanza è concessa ancheimprenditrici digitali. O si tratta, invece, del desiderio, espresso tante volte, di tornare al suo colore naturale?e quelle radicipiù scure Ipa Eccola la regina dei social con ivisibilmente più. ...

Eugeniiee0 : @AirinVein Però intanto ai tuoi (vostri) idoli Fedez, Chiara Ferragni (e Giulia de Lellis) è concesso cambiare idea… - YUKIMENDOBOKE : Vorrei una vacanza alla chiara ferragni nel senso 2 mesi dispersa per il mondo senza rotture di coglioni attorno. - FannyQueeen : @fakesmilebitch_ @angrybithc @ellylor Non farmi piangere nel 2025 nella mia testa sarò in vacanza con Chiara Ferragni - GammaStereoRoma : Baby K Feat. Chiara Ferragni - Non Mi Basta Più - zazoomblog : Chiara Ferragni che classe: ma il vestito è troppo ‘short’ – FOTO - #Chiara #Ferragni #classe: #vestito -