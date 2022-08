Chi è Jay Shetty, l’ex monaco che «officerà il matrimonio bis di Jennifer Lopez e Ben Affleck» (Di giovedì 18 agosto 2022) Secondo l’ultima indiscrezione di Page Six, i Bennifer avrebbero scelto la persona che celebrerà le loro nuove nozze in Georgia: si tratta del famoso life coach inglese di origine indiana, amico di J.Lo e di molte altre star, autore del pluripremiato podcast On Purpose e del best seller Think Like a Monk Leggi su vanityfair (Di giovedì 18 agosto 2022) Secondo l’ultima indiscrezione di Page Six, i Bennifer avrebbero scelto la persona che celebrerà le loro nuove nozze in Georgia: si tratta del famoso life coach inglese di origine indiana, amico di J.Lo e di molte altre star, autore del pluripremiato podcast On Purpose e del best seller Think Like a Monk

