Che fine ha fatto Momo Sissoko? Una fine davvero molto desolante (Di giovedì 18 agosto 2022) Momo Sissoko è stato uno dei centrocampisti più ben voluti negli anni della rinascita bianconera, con il suo fine di carriera che ha deluso. Nella stagione immediatamente successive alla retrocessione d’ufficio per lo scandalo legato a Calciopoli, la Juventus ha avuto al proprio interno diversi giocatori che sicuramente sono stati in grado di lasciare un buon ricordo nella tifoseria pur non avendo le doti eccellenti, come per esempio Momo Sissoko. LaPresseUna delle caratteristiche fondamentali per poter giocare con continuità nella Juventus è avere a propria disposizione un grosso bagaglio tecnico, in particolar modo i centrocampisti devono essere fantasiosi e avere grande ispirazione. Nonostante questo sono anche moltissimi i faticatori che hanno avuto grande sorte all’interno di ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 18 agosto 2022)è stato uno dei centrocampisti più ben voluti negli anni della rinascita bianconera, con il suodi carriera che ha deluso. Nella stagione immediatamente successive alla retrocessione d’ufficio per lo scandalo legato a Calciopoli, la Juventus ha avuto al proprio interno diversi giocatori che sicuramente sono stati in grado di lasciare un buon ricordo nella tifoseria pur non avendo le doti eccellenti, come per esempio. LaPresseUna delle caratteristiche fondamentali per poter giocare con continuità nella Juventus è avere a propria disposizione un grosso bagaglio tecnico, in particolar modo i centrocampisti devono essere fantasiosi e avere grande ispirazione. Nonostante questo sono anche moltissimi i faticatori che hanno avuto grande sorte all’interno di ...

