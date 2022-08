Cerca di salvare il figlio che si sta suicidando sotto al treno | muore anche il papà | 26 e 63 anni

(Di giovedì 18 agosto 2022)diil, muoiono entrambi. La tragedia è avvenuta nella serata di ieri, mercoledì 17 agosto, alla stazione di Senigallia. Il giovane, 26enne che soffriva di crisi depressive, voleva gettarsial. Il, 63, ha tentato di salvarlo ma entrambi sono stati investiti e uccisi da unmerci. I due erano originari di Perugia e si trovavano nelle Marche per trascorrere alcuni giorni di vacanza sul litorale. Secondo le ultime ricostruzioni il giovane ha minacciato di uccidersi e ha iniziato a correre nella zona nord della stazione. Illo ha seguitondo di fargli cambiare idea. Quando è arrivato ilmerci il ragazzo gli si è gettato ...

