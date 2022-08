(Di giovedì 18 agosto 2022) Sono circa 60 i collegi uninominali che devono essere assegnati alla coalizione di. Il segretario Pd Enrico Letta prepara le ultime limatureper le candidature in vista delle elezioni del 25 settembre. Parla di «scosse di assestamento», dicendo che «abbiamo fatto bene a muoverci in anticipo, così da potere sistemare e limare le ultime posizioni». A Pisada assegnare il collegio della Camera. In lizza ci sono Stefanoe Nicola Fratoianni: ildovrebbe essere sciolto entro oggi. Il collegio Campania-Senato alla fine dovrebbe andare a Enzo, ex sottosegretario dem agli Affari europei. Sì in extremis anche di Alessia Morani, che aveva inizialmente rifiutato la candidatura nelle Marche (per la Camera nell’uninominale del ...

Certezze di partecipare, per 'davvero', alle elezioni, infatti, questiquattro/cinque ... Partiamo, al solito, dai 'guai' delIn ogni caso, tornando ai partiti e alle coalizioni '......dare una mensilità in più ai lavoratori e questa è una misura che va a sostegno di questie ... In questo 2022 ilè cresciuto in Veneto, conquistando due grandi città come Padova e ... Centrosinistra, ultimi ritocchi alle liste: sì di Amendola, resta il nodo Ceccanti Il coordinatore regionale di Forza Italia: «Candideremo tutti gli undici parlamentari uscenti e il territorio sarà valorizzato» ...Si complica anche la strada della candidatura di Angelo d’Agostino in uno dei due collegi uninominali (Camera o Senato). Il mancato (per ora) accordo fra il centrodestra e Clemente Mastella rischia di ...