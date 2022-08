Centro d’arte e cultura a Ladispoli: come richiedere la concessione delle stanze (Di giovedì 18 agosto 2022) Ladispoli – Pubblicato l’avviso per la concessione temporanea, dal 19 settembre 2022 al 31 luglio 2023, delle stanze del Centro d’arte e cultura. La domanda predisposta sull’apposito modulo e con la documentazione prevista dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12:00 dell’11 settembre 2022, attraverso una delle modalità di seguito indicate: mediante raccomandata A/R o consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune in busta chiusa recante la dicitura “Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la concessione in uso temporaneo delle stanze del Centro d’arte e cultura”; raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Comune di ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 18 agosto 2022)– Pubblicato l’avviso per latemporanea, dal 19 settembre 2022 al 31 luglio 2023,del. La domanda predisposta sull’apposito modulo e con la documentazione prevista dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12:00 dell’11 settembre 2022, attraverso unamodalità di seguito indicate: mediante raccomandata A/R o consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune in busta chiusa recante la dicitura “Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per lain uso temporaneodel”; raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Comune di ...

