Centinaio: export agroalimentare verso record (Di giovedì 18 agosto 2022) Made in Italy, – Al fianco delle nostre imprese perché crescita prosegua – “Il cibo Made in Italy continua a trainare l’export. Non si arresta la crescita del nostro agroalimentare che già lo scorso anno aveva registrato la ragguardevole cifra di 52 miliardi di euro. Se si confermerà il trend positivo dei primi mesi del 2022, quest’anno si arriverà a superare quota 60 miliardi, un vero e proprio record storico per il vino e il food tricolore”. Così in una nota il sottosegretario alle Politiche agricole, alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio. “Nel primo semestre di quest’anno c’è stata una crescita del 20,6 per cento, nonostante il contesto internazionale caratterizzato dal conflitto in Ucraina e dagli aumenti dei costi energetici e dei prezzi delle materie prime. Un risultato importante – continua il ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 agosto 2022) Made in Italy, – Al fianco delle nostre imprese perché crescita prosegua – “Il cibo Made in Italy continua a trainare l’. Non si arresta la crescita del nostroche già lo scorso anno aveva registrato la ragguardevole cifra di 52 miliardi di euro. Se si confermerà il trend positivo dei primi mesi del 2022, quest’anno si arriverà a superare quota 60 miliardi, un vero e propriostorico per il vino e il food tricolore”. Così in una nota il sottosegretario alle Politiche agricole, alimentari e forestali, sen. Gian Marco. “Nel primo semestre di quest’anno c’è stata una crescita del 20,6 per cento, nonostante il contesto internazionale caratterizzato dal conflitto in Ucraina e dagli aumenti dei costi energetici e dei prezzi delle materie prime. Un risultato importante – continua il ...

albertolupini : Agroalimentare, per l'export è un anno da record. Centinaio: “Il Governo sostiene le imprese” - lorenzobenocci : RT @AgriculturaIT: Made in Italy. Centinaio @giamma71 : export agroalimentare verso record. Al fianco delle nostre imprese perché crescita… - PLANETHOTEL_NET : RT @Agricolae1: #MadeinItaly, @giamma71 @Mipaaf_ : #export #agroalimentare verso record. Al fianco delle nostre imprese perché crescita pro… - giamma71 : RT @Agricolae1: #MadeinItaly, @giamma71 @Mipaaf_ : #export #agroalimentare verso record. Al fianco delle nostre imprese perché crescita pro… - giamma71 : RT @AgriculturaIT: Made in Italy. Centinaio @giamma71 : export agroalimentare verso record. Al fianco delle nostre imprese perché crescita… -