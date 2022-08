Cassano su Totti: “Dopo lo sputo, lo avevano venduto. Si legò al dito una cosa, me ne andai” (Di giovedì 18 agosto 2022) Antonio Cassano ha rilasciato le seguenti parole su Francesco Totti, durante una puntata della Bobo TV. Secondo il barese, l’ex capitano della Roma era in procinto di andare al Chelsea Dopo il... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 18 agosto 2022) Antonioha rilasciato le seguenti parole su Francesco, durante una puntata della Bobo TV. Secondo il barese, l’ex capitano della Roma era in procinto di andare al Chelseail...

Luca_veey : @HungryMarcio Cassano rosica...perché non sarà mai un Totti..... - Rockland2304 : @romanewseu Cassano cacate in mano. Ma non dite che era un pippa perché dopo Totti è stato il più forte - NoantriDe : Come cazzo fate a dare credito a quel miserabile di Cassano un mezzo uomo che mise le mani addosso a Franco sensi m… - tito_fioravanti : Cassano Antonio,ha una nocchia per cervello ,parla di calcio ????????,lui che se non era per Totti ma ndo annava,come h… - photosandrea : Da non romanista non avrei accettato di vedere Totti con una maglia diversa da quella della Roma, è proprio un tutt… -