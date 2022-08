Caro energia, bollette su del 500%. Confcommercio Napoli: Pronti a consegnare le chiavi (Di giovedì 18 agosto 2022) “La nostra economia sta rischiando un disastro economico ed occupazionale. Il Caro energia e’ diventato insostenibile. Saremo costretti a iniziative clamorose se non ci saranno interventi immediati”. E’ l’appello lanciato dal presidente di Confcommercio di Napoli e provincia Carla della Corte che denuncia la gravita’ delle condizioni in cui versano le attivita’ imprenditoriali alle prese con bollette rincarate moltissimo. “Molte imprese sono gia’ al collasso e le prossime settimane rischiano di chiudere molte attivita’. E’ per questo motivo che chiediamo interventi urgenti e straordinari da parte della Regione Campania e della Camera di Commercio per consentirci di pagare le bollette del gas e della luce che, in questo mese di agosto, sono aumentate, rispettivamente, del 300 e del 500 ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 agosto 2022) “La nostra economia sta rischiando un disastro economico ed occupazionale. Ile’ diventato insostenibile. Saremo costretti a iniziative clamorose se non ci saranno interventi immediati”. E’ l’appello lanciato dal presidente didie provincia Carla della Corte che denuncia la gravita’ delle condizioni in cui versano le attivita’ imprenditoriali alle prese conrincarate moltissimo. “Molte imprese sono gia’ al collasso e le prossime settimane rischiano di chiudere molte attivita’. E’ per questo motivo che chiediamo interventi urgenti e straordinari da parte della Regione Campania e della Camera di Commercio per consentirci di pagare ledel gas e della luce che, in questo mese di agosto, sono aumentate, rispettivamente, del 300 e del 500 ...

