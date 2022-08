Carmen Di Pietro rifiuta di comprare l' ombrello a 5 euro | ' Costa troppo | a Roma lo pago di meno'

(Di giovedì 18 agosto 2022)Di, donna dalla comicità innata. Ovunque si trovi è protagonista di esilaranti gag, come l'ultima, a Matera .si trova in vacanza nella Città dei sassi con i figli, dove non ...

stefanodonno75 : News 5 G da un'idea di Stefano Donno : Carmen di Pietro a Matera oggi con sua figlia Carm... - carmen_distaso : RT @AlfaroliMarco: Letta ha mandato a casa Piero Grasso, che fece condannare Cuffaro, e ha confermato Casini, che fece eleggere Cuffaro. Ol… - zazoomblog : Carmen Di Pietro in versione guida turistica per un giorno. Le sue parole (VIDEO) - #Carmen #Pietro #versione… - 361_magazine : - coracao_nessa : @gfvipnews_ Sarebbe bello vedere Carmen di Pietro al GFV !!!!!! -

Di, donna dalla comicità innata. Ovunque si trovi è protagonista di esilaranti gag, come l'ultima, a Matera .si trova in vacanza nella Città dei sassi con i figli, dove non ...Non sono mancate le frecciatine nei confronti diDie del figlio Alessandro . isola dei famosiCarmen Di Pietro, donna dalla comicità innata. Ovunque si trovi è protagonista di esilaranti gag, come l'ultima, a Matera. Carmen si trova in vacanza nella Città ...Carmen Di Pietro in una nuova versione: l'ex naufraga diventa guida turistica per un giorno a Matera. Ecco le sue parole ...