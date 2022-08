Capelli rovinati dopo le vacanze? Ecco come farli rinascere (Di giovedì 18 agosto 2022) I Capelli, durante il periodo estivo sono soggetti a molto stress a causa dell’ esposizione al sole e all’immersione in mare. Non dimentichiamo che i raggi del sole possono causare una degradazione della cheratina. Questa proteina è molto importante per la salute dei nostri Capelli. Ecco il motivo per cui bisognerebbe usare dei prodotti idratanti che reintegrano l’acqua che purtroppo il capello perde con l’esposizione al sole, che tende seccarli così come il sale del mare. Un grande aiuto quindi potrebbe essere utilizzare dei prodotti che vadano a riparare i danni che sono stati fatti da questi agenti esterni e che hanno reso i Capelli non più belli e sani come prima. Capelli rovinati dopo le ... Leggi su formatonews (Di giovedì 18 agosto 2022) I, durante il periodo estivo sono soggetti a molto stress a causa dell’ esposizione al sole e all’immersione in mare. Non dimentichiamo che i raggi del sole possono causare una degradazione della cheratina. Questa proteina è molto importante per la salute dei nostriil motivo per cui bisognerebbe usare dei prodotti idratanti che reintegrano l’acqua che purtroppo il capello perde con l’esposizione al sole, che tende seccarli cosìil sale del mare. Un grande aiuto quindi potrebbe essere utilizzare dei prodotti che vadano a riparare i danni che sono stati fatti da questi agenti esterni e che hanno reso inon più belli e saniprima.le ...

lwstml91 : @yminnivr pensa che il nero è difficile da togliere se non ti piace troppo, il biondo potresti provarlo ma calcola… - miyuk1i : voglio i capelli lunghi ma sono talmente rovinati che tanto conviene chop them off e tornare nera ma non sarei sodd… - TShopItalia1 : ?? Phyto Phytokeratine Extreme Shampoo D'Eccezione alla Cheratina per Capelli Molto Rovinati e Secchi, Formato da 20… - rosy11671162 : @Larompi4k @Ele88Elfy @Aulide5 @hankerXsupport Ora addirittura vedono hande mai vista hande con quei capelli sciat… - TShopItalia1 : ?? Phyto Phytokeratine Extreme Shampoo D'Eccezione alla Cheratina per Capelli Molto Rovinati e Secchi, Formato da 20… -