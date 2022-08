Canoa velocità, Europei 2022: subito quattro equipaggi azzurri in finale! Brillano Tacchini, Burgo/Schera e la paracanoa (Di giovedì 18 agosto 2022) Gli Europei 2022 di Canoa velocità e paraCanoa, in programma nel corso degli European Championships 2022, sono scattati oggi, giovedì 18 agosto a Monaco di Baviera, in Germania: nella sessione mattutina della prima giornata l’Italia ha piazzato quattro equipaggi direttamente in Finale A, mentre altri sei dovranno affrontare lo scoglio delle semifinali. Canoa VELOCITA’ SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel C1 1000 maschile Carlo Tacchini approda in Finale A vincendo la seconda serie in 3:53.058, secondo crono assoluto alle spalle del romeno Catalin Chirila (3:52.610). Avanzano anche il moldavo Serghei Tarnovschi (3:54.372), il ceco Martin Fuksa (3:54.590), il polacco Wiktor Glazunow (3:54.951) ed il francese Adrien Bart ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) Glidie para, in programma nel corso degli European Championships, sono scattati oggi, giovedì 18 agosto a Monaco di Baviera, in Germania: nella sessione mattutina della prima giornata l’Italia ha piazzatodirettamente in Finale A, mentre altri sei dovranno affrontare lo scoglio delle semifinali.VELOCITA’ SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel C1 1000 maschile Carloapproda in Finale A vincendo la seconda serie in 3:53.058, secondo crono assoluto alle spalle del romeno Catalin Chirila (3:52.610). Avanzano anche il moldavo Serghei Tarnovschi (3:54.372), il ceco Martin Fuksa (3:54.590), il polacco Wiktor Glazunow (3:54.951) ed il francese Adrien Bart ...

