Campo rom di Castel Romano | si allontana la chiusura | arrivano i soldi per il depuratore

(Di giovedì 18 agosto 2022) Ladelrom di, a ridosso della Pontina, sembra un miraggio. Tra incendi, rifiuti ammassati, carcasse di auto abbandonate, ora il Sindaco Gualtieri starebbe pensando di dotare l’insediamento di un nuovoper le acque reflue. E questo significherebbe far ‘sborsare’ dalle tasche dei romani circa 265 mila euro, proprio per quelnomadi che dal 2017 dovrebbe essere smantellato. E che, invece, ogni volta fa i conti con chiusure posticipate e slittate. A date da destinarsi. Nuovoper ilrom Nelrom divivono ancora circa 128 famiglie, ma ladell’insediamento, che sarebbe dovuta avvenire entro la fine ...

L'annuncio era stato fatto lo scorso marzo: ildi Castel Romano , dove abitano circa 128 famiglie, sarebbe stato chiuso entro fine anno. Ed invece, ecco la sorpresa. L'area, situata nella riserva naturale Decima Malafede, non solo non ...Controlli di Polizia locale, Carabinieri e Polizia di Stato nelnomadi di via Salviati a. Sono state identificate circa 350 persone di cui 138 minori. fsc/gsl "Il campo rom va chiuso". Ma Gualtieri gli regala altri soldi Il campo rom di Castel Romano sarò dotato di nuovo depuratore per le acque reflue. Costo dell’operazione circa 265mila euro. L'insediamento deve essere smantellato dal 2017 ...Nel corso delle attività, sono state rinvenute, inoltre, 50 marmitte catalitiche, una ventina tra biciclette e monopattini, quantitativo di rame e carrelli della spesa. Proseguono le attività di contr ...