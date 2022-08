Calendario Europei tuffi Roma oggi: orari 18 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di giovedì 18 agosto 2022) oggi, giovedì 18 agosto, prosegue in maniera incessante il programma degli Europei 2022 di tuffi. Spazio alle eliminatorie e alla Finale della gara maschile dal metro, nonché all’atto conclusivo del syncro femminile dal trampolino tre metri. In casa Italia si schiereranno Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia che al mattino andranno a caccia del pass per la gara del pomeriggio, mentre Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi puntano al meglio possibile nella prova dei tuffi sincronizzati dal trampolino tre metri. tuffi, Europei 2022: Spendolini Sirieix vince dalla piattaforma. Quinta Jodoin Di Maria, decima Biginelli Di seguito il programma di gare e come seguirlo in ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022), giovedì 18, prosegue in maniera incessante ildegli2022 di. Spazio alle eliminatorie e alla Finale dellamaschile dal metro, nonché all’atto conclusivo del syncro femminile dal trampolino tre metri. In casa Italia si schiereranno Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia che al mattino andranno a caccia del pass per ladel pomeriggio, mentre Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi puntano al meglio possibile nella prova deisincronizzati dal trampolino tre metri.2022: Spendolini Sirieix vince dalla piattaforma. Quinta Jodoin Di Maria, decima Biginelli Di seguito ildi gare e come seguirlo in ...

