Calendario Europei tuffi grandi altezze Roma oggi: orari giovedì 18 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di giovedì 18 agosto 2022) Proseguono gli Europei a Roma degli sport acquatici ed oggi inizierà il programma dei tuffi dalle grandi altezze. Sarà uno spettacolo incredibile con atleti e atlete che si tufferanno da 27 metri. Tanta attesa anche per la squadra azzurra, che sarà composta al femminile da Elisa Cosetti e Veronica Papa, mentre al maschile Alessandro De Rose, Andrea Barnaba, Davide Baraldi. Grande attesa soprattutto per De Rose, che è il principale rappresentante dell’Italia da anni in questa disciplina. LA DIRETTA LIVE DEGLI Europei DI tuffi DALLE grandi altezze DALLE 18.00 Di seguito il programma dettagliato, tutti gli orari, il Calendario completo, il palinsesto ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) Proseguono glidegli sport acquatici edinizierà ildeidalle. Sarà uno spettacolo incredibile con atleti e atlete che si tufferanno da 27 metri. Tanta attesa anche per la squadra azzurra, che sarà composta al femminile da Elisa Cosetti e Veronica Papa, mentre al maschile Alessandro De Rose, Andrea Barnaba, Davide Baraldi. Grande attesa soprattutto per De Rose, che è il principale rappresentante dell’Italia da anni in questa disciplina. LA DIRETTA LIVE DEGLIDIDALLEDALLE 18.00 Di seguito ildettagliato, tutti gli, ilcompleto, il palinsesto ...

