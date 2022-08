Calenda: “Non ho rotto con Letta per convenienza, ho rinunciato a un sacco di posti” (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – ”Non ho rotto con Letta per convenienza… Io ho rinunciato a un sacco di posti”, rompendo l’alleanza con il Pd, ”ok? E questo lo dico anche alla mia amica Emma Bonino che forse deve stare un po’ più attenta sulle parole… L’obiettivo di Letta e Meloni in questa campagna elettorale è quello di schiacciarsi l’uno contro l’altro… Chi preferisco tra i due? Ovviamente Letta, che stimo e continuo a stimare”. Così Carlo Calenda a ‘In Onda’ su La7. Il leader di Azione ha minimizzato l’assenza di Matteo Renzi oggi alla presentazione del programma politico del Terzo Polo. ”Il 3 settembre con Renzi faremo una grande iniziativa a Milano” ha detto Calenda. “E’ vero con Renzi la pensiamo diversamente su alcune cose – ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – ”Non hoconper… Io hoa undi”, rompendo l’alleanza con il Pd, ”ok? E questo lo dico anche alla mia amica Emma Bonino che forse deve stare un po’ più attenta sulle parole… L’obiettivo die Meloni in questa campagna elettorale è quello di schiacciarsi l’uno contro l’altro… Chi preferisco tra i due? Ovviamente, che stimo e continuo a stimare”. Così Carloa ‘In Onda’ su La7. Il leader di Azione ha minimizzato l’assenza di Matteo Renzi oggi alla presentazione del programma politico del Terzo Polo. ”Il 3 settembre con Renzi faremo una grande iniziativa a Milano” ha detto. “E’ vero con Renzi la pensiamo diversamente su alcune cose – ...

