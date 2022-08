Calenda lancia il Patto Azione-Iv | l’agenda Draghi siamo noi Renzi | il grande assente

(Di giovedì 18 agosto 2022) In vista delle elezioni politiche del 25 settembre il leader di, Carlo, ha presentato il programma elettorale del Terzo Polo al Senato. L'agendanoi (o forse: c'est moi): sembra essere questo il messaggio sul qualepunta perre la coalizione neocentrista che la suaha messo non senza qualche difficoltà insieme con Matteoe la sua Italia viva, con la partecipdi quel pezzo del mondo berlusconiano che si era maggiormente legato a Marioe si è staccato da Forza Italia al momento della rottura nella maggioranza governativa. Ovvero le ministre Mara Carfagna e Mariastella Gelmini. In una conferenza stampa al Senato -...

Entro domani le liste. No alla flat tax, si all'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Sulla giustizia Boschi conferma ...Calenda attacca tutti e svela il programma con Renzi: "Draghi premier e avanti con la sua agenda". Calenda lancia la sfida per le elezioni: "Chiediamo agli italiani di non dimenticare. Il programma ri ...