Calenda e Renzi al 5 | 3% se va bene | i sondaggi seppelliscono il terzo polo che ormai esiste solo sui giornaloni

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 18 agosto 2022) Qualcuno che gli sta vicino dovrebbe prendere per un braccio Carlo, portavoce della coalizione di Azione e Italia Viva, e sussurragli all’orecchio che non fa una grande figura andando in giro per radio e televisioni a ripetere un bugia. Il segretario di Azione insiste nella delegittimazione deiassicurando che si sbagliano come già successe per le elezioni amministrative a Roma. Dice il falso: iin quell’occasione davano la lista dial 19% che fu esattamente la cifra che incassò allo spoglio. Ma i, si sa, sono verise tornano utili e così il cosiddetto(che nella migliore delle ipotesi sarà il quarto) non può fare altro che osservare malinconicamente i numeri.e ...