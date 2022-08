Calciomercato | Stulac dall' Empoli al Palermo

(Di giovedì 18 agosto 2022) Lo sloveno si trasferisce in Sicilia in prestito con obbligo di riscatto condizionato.- Ilha comunicato di aver acquisitole prestazioni sportive di Leo. Il ...

Lo sloveno si trasferisce in Sicilia in prestito con obbligo di riscatto condizionato. PALERMO - Il Palermo ha comunicato di aver acquisito dall'Empoli le prestazioni sportive di Leo. Il centrocampista sloveno si trasferisce in Sicilia a titolo temporaneo con obbligo di riscatto condizionato. "A Leo il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente ...... ecco tutte le operazioni concluse in questa sessione estiva di, NEWS E TRATTATIVE LIVE ALBERTO GRASSI (Empoli) dal Parma Dopo la cessione dial Palermo, l'Empoli ...Lo sloveno si trasferisce in Sicilia in prestito con obbligo di riscatto condizionato.PALERMO (ITALPRESS) - Il Palermo ha comunicato di ...Leo Stulac, nelle ultime ore, sembra essere ad un passo dal Palermo. Conosciamo meglio il regista sloveno dell'Empoli ...