Calciomercato: Napoli. Ufficiale l'acquisto del 'Cholito' Simeone (Di giovedì 18 agosto 2022) L'argentino arriva in maglia azzurra in prestito con opzione per il riscatto. Napoli - "Benvenuto Cholito". Con questo, consueto, messaggio via Twitter, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis,...

