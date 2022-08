Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Cristante: la Roma trema (Di giovedì 18 agosto 2022) La Juventus sul mercato non ha intenzione di fermarsi; i bianconeri, infatti, sembrano aver puntato Cristante per rinforzare il centrocampo. Un mercato che deve riportare la Juventus a dominare in Italia (dopo due quarti posti consecutivi) ed essere grande protagonista a livello internazionale. La società vuole regalare ad Allegri la miglior rosa possibile e le operazioni fatte fino ad ora e quelle in procinto di essere completate testimoniano quanto i bianconeri siano intenzionati a tornare grandi. Uno degli ultimi colpi potrebbe essere Cristante. LaPresseIn mezzo al campo il vero fuoco di artificio è stato rappresentato da Pogba che, però, i tifosi bianconeri dovranno aspettare a causa dell’infortunio subito nella tournée precampionato. Allegri, in mezzo al campo, probabilmente potrà contare anche su Paredes che, ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 18 agosto 2022) Lasul mercato non ha intenzione di fermarsi; i bianconeri, infatti, sembrano aver puntatoper rinforzare il centrocampo. Un mercato che deve riportare laa dominare in Italia (dopo due quarti posti consecutivi) ed essere grande protagonista a livello internazionale. La società vuole regalare ad Allegri la miglior rosa possibile e le operazioni fatte fino ad ora e quelle in procinto di essere completate testimoniano quanto i bianconeri siano intenzionati a tornare grandi. Uno degli ultimi colpi potrebbe essere. LaPresseIn mezzo al campo il vero fuoco di artificio è stato rappresentato da Pogba che, però, i tifosi bianconeri dovranno aspettare a causa dell’infortunio subito nella tournée precampionato. Allegri, in mezzo al campo, probabilmente potrà contare anche su Paredes che, ...

