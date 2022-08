Calciomercato estero | è all-in Manchester United su Casemiro | offerta monstre

napolipiucom : Demme, l'agente: 'Richieste dall'Italia e dall'estero. Ama Napoli ma vuole giocare di più' #CalcioNapoli… - GenoveseGiusy : RT @GolDiTacco: Esodo Serie A, da Scamacca a Lucca: i giovani scelgono l’estero - TuttoASRoma24 : Calciomercato Roma, Tripi in uscita: possibile trasferimento all’estero ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma #SerieA - tabellamercatob : Ieri #Calciomercato #SerieB Riepilogo affari #17agosto /1 Giornata di uscite Svincolato all'estero L'ex trequartis… - VoceGiallorossa : ? Tripi verso la cessione all'estero #ASRoma #calciomercato -

Sky Sport

Commenta per primo L'agente di Diego Demme è uscito alla scoperto sul futuro del centrocampista del Napoli: 'Sono arrivate diverse proposte sia dall'Italia che dall'. Trovare una sistemazione per un giocatore come lui che può fare più ruoli è sicuramente più semplice. Ai tempi di Gattuso giocava molto, so che apprezzava le sue caratteristiche ma al momento ...Obiettivo Onyedika a centrocampo Il focus principale viene dato alla linea mediana, che da qui al 1 settembre potrebbe veder salutare Bakayoko e accogliere un altro giovane profilo dall'. Il ... Casadei, Scamacca, Insigne & Co: tutti gli italiani andati all'estero in estate L'ex Juve inizia la sua stagione in Bundesliga e ammette: “E' tutto nuovo, ma questa squadra la seguo dal 2018” ...Calciomercato Juventus, due acquisti in arrivo per Allegri La Juventus ha fretta. Dopo la prima di campionato e i vari infortuni, Cherubini vuole concludere du ...