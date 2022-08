CALCIOMERCATO CAGLIARI: MANCOSU NO AL BRESCIA E RITORNO ALLE ORIGINI (Di giovedì 18 agosto 2022) Sembrava tutto fatto per Marco MANCOSU della Spal al BRESCIA, ma il giocatore dopo aver rescisso con il club spallino, ha preferito la destinazione sarda. Per il classe ‘88 si tratta, infatti, di un RITORNO, visto che il fantasista ex Lecce ha iniziato la carriera con la casacca dei quattro mori. MANCOSU si sottoporrà nella giornata odierna ALLE consuete visite mediche, successivamente firma sul contratto biennale, per poi svolgere la prima seduta di ALLEnamento sotto lo sguardo del tecnico Liverani, con l’obiettivo di essere già a disposizione per la gara casalinga contro il velenoso Cittadella. (Credits: Getty Images) (0) L'articolo SNAI Sportnews. Leggi su sportnews.snai (Di giovedì 18 agosto 2022) Sembrava tutto fatto per Marcodella Spal al, ma il giocatore dopo aver rescisso con il club spallino, ha preferito la destinazione sarda. Per il classe ‘88 si tratta, infatti, di un, visto che il fantasista ex Lecce ha iniziato la carriera con la casacca dei quattro mori.si sottoporrà nella giornata odiernaconsuete visite mediche, successivamente firma sul contratto biennale, per poi svolgere la prima seduta dinamento sotto lo sguardo del tecnico Liverani, con l’obiettivo di essere già a disposizione per la gara casalinga contro il velenoso Cittadella. (Credits: Getty Images) (0) L'articolo SNAI Sportnews.

