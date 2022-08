Calcio | Salernitana | Mazzocchi rinnova fino al 2026

AliprandiJacopo : ???#Mourinho ha chiesto il bis: dopo la pizza sul treno della scorsa stagione, ha voluto replicare anche stavolta do… - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Salernitana, Mazzocchi rinnova fino al 2026 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Salernitana, Mazzocchi rinnova fino al 2026 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Salernitana, Mazzocchi rinnova fino al 2026 - apetrazzuolo : UFFICIALE - Salernitana, Mazzocchi rinnova fino al 2026 -

Come è avvenuto per Netflix e oggi con Dazn per il. Molto dipenderà come abbiamo visto dallo ... Ogni riferimento alla partita di campiona Roma -è chiaramente voluto. CONSIGLI24 I ...Il "Polpo" non si è sottoposto a un intervento chirurgico e cominciato una terapia conservativa, il suo esordio in campionato dovrebbe avvenire per il match casalingo con lain programma ...Salerno, 18 ago. - Il difensore della Salernitana Pasquale Mazzocchi prolunga il suo contratto fino al 30 giugno 2026. Lo annuncia il club campano con una nota sul proprio sito ufficiale. "L'U.S.Calciomercato Salernitana, nel pomeriggo è arrivato il comunicato sul rinnovo del difensore Mazzocchi. Come riporta il sito della Salernitana, è ufficiale il rinnovo del difensore Pasquale Mazzocchi, ...