Calcio: Napoli. Rrahmani 'Possiamo puntare a traguardi importanti' (Di giovedì 18 agosto 2022) Il difensore albanese: "Con Kim stiamo provando i meccanismi". Napoli - "Siamo un gruppo che ha la forza e le qualità per ambire a traguardi importanti". Parola del difensore del Napoli Amir Rrahmani, ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 18 agosto 2022) Il difensore albanese: "Con Kim stiamo provando i meccanismi".- "Siamo un gruppo che ha la forza e le qualità per ambire a". Parola del difensore delAmir, ...

mirkocalemme : Il #Napoli ha salutato pezzi enormi del gruppo che lo ha tenuto ai vertici del calcio italiano, ma il suo mercato i… - gianluigibuffon : Sei riuscito a fare un qualcosa che è rimasto nella storia. Perché portare il Verona sul tetto d’Italia e subito do… - CorSport : ?? '#Ndombele è in Italia per trattare col #Napoli' - TV7Benevento : Calcio: Napoli, fatta per Raspadori dal Sassuolo - - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Napoli. Rrahmani 'Possiamo puntare a traguardi importanti' -