gobbo_sicano : RT @Juventus_a_vita: 17 agosto 1995 Una data triste per tutti i nostalgici del calcio di una volta Quando questo gioco perse un po' del su… - glooit : Calcio: Marco Mancuso al Cagliari, visite mediche a Roma leggi su Gloo - AnsaSardegna : Calcio: Marco Mancuso al Cagliari, visite mediche a Roma. Aveva esordito quindici anni fa in rossoblu, ora il ritor… - ScMotorieSelmi : Calcio: Marco Mancuso al Cagliari, visite mediche a Roma - MatthewBubu3 : RT @Juventus_a_vita: 17 agosto 1995 Una data triste per tutti i nostalgici del calcio di una volta Quando questo gioco perse un po' del su… -

Il passaggio al Cagliari non è ancora ufficiale, maMancosu, centrocampista sardo lo scorso anno alla Spal, sta già effettuando le visite mediche a Roma per mettersi subito, forse già da questo pomeriggio, a disposizione del mister Fabio Liverani....Serie BKT ha dato il via alla carriera di diverse superstar delitaliano che hanno continuato a giocare in Serie A e rappresentano, oggi, la nazionale italiana, tra cui Lorenzo Insigne,...Il passaggio al Cagliari non è ancora ufficiale, ma Marco Mancosu, centrocampista sardo lo scorso anno alla Spal, sta già effettuando le visite mediche a Roma per mettersi subito, forse già da questo ...L'argentino potrebbe rientrare fra un mese, dando dei motivi in più alla società bianconera nell'acquistare il centrocampista ...