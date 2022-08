Calcio, Lazio, Immobile alla ricerca di nuovi record (Di giovedì 18 agosto 2022) Ciro Immobile non si ferma. Con il gol contro il Bologna, Immobile ha raggiunto quota 183 gol in Serie A e adesso mira ai 200. Sono solo in sette nel corso della storia quelli che sono stati in grado di tagliare questo traguardo. Il capitano della Lazio può farlo già in questa stagione. Nel mirino ci sono Baggio (che dista 22 reti e si è fermato a 206) e l’ex bomber dell’Udinese Totò Di Natale (209). Poco dopo Altafini (216), Meazza (218), Nordahl (225), Totti (250) e Piola (290). Dunque, con i suoi gol in stagione Immobile si prepara anche a trainare la sua Lazio verso ambiziosi obiettivi: tornare nell’Europa che conta e di contro, mettere a tacere i critici a suon di gol. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 18 agosto 2022) Cironon si ferma. Con il gol contro il Bologna,ha raggiunto quota 183 gol in Serie A e adesso mira ai 200. Sono solo in sette nel corso della storia quelli che sono stati in grado di tagliare questo traguardo. Il capitano dellapuò farlo già in questa stagione. Nel mirino ci sono Baggio (che dista 22 reti e si è fermato a 206) e l’ex bomber dell’Udinese Totò Di Natale (209). Poco dopo Altafini (216), Meazza (218), Nordahl (225), Totti (250) e Piola (290). Dunque, con i suoi gol in stagionesi prepara anche a trainare la suaverso ambiziosi obiettivi: tornare nell’Europa che conta e di contro, mettere a tacere i critici a suon di gol. L'articolo proviene da Italia Sera.

