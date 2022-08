Calcio femminile, Champions League 2022-2023: buona la prima per Juventus e Roma nel primo match di qualificazione (Di giovedì 18 agosto 2022) Primi incontri ufficiali da professioniste per le calciatrici di Juventus e Roma, impegnate nel primo incontro del Mini Tournament della UEFA Women’s Champions League 2022-2023. Come da regolamento, la vincente approderà al secondo turno che si giocherà nella modalità di doppia sfida di andata e ritorno per qualificarsi alla fase a gironi della massima competizione continentale per club. La Juve si è imposta con facilità a Vinovo contro le lussemburghesi del Racing Luxemburg per 4-0. Le realizzazioni di Martina Rosucci al 12?, Cristiana Girelli al 21?, Arianna Caruso al 54? e Agnese Bonfantini al 64? hanno contribuito al poker. Da considerare anche un rigore sbagliato da Girelli al 66?. Nel prossimo incontro (21 agosto) ci saranno le israeliane del Qiryat Gat ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) Primi incontri ufficiali da professioniste per le calciatrici di, impegnate nelincontro del Mini Tournament della UEFA Women’s. Come da regolamento, la vincente approderà al secondo turno che si giocherà nella modalità di doppia sfida di andata e ritorno per qualificarsi alla fase a gironi della massima competizione continentale per club. La Juve si è imposta con facilità a Vinovo contro le lussemburghesi del Racing Luxemburg per 4-0. Le realizzazioni di Martina Rosucci al 12?, Cristiana Girelli al 21?, Arianna Caruso al 54? e Agnese Bonfantini al 64? hanno contribuito al poker. Da considerare anche un rigore sbagliato da Girelli al 66?. Nel prossimo incontro (21 agosto) ci saranno le israeliane del Qiryat Gat ...

