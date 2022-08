Calabria, arrivano i medici cubani: "Unico modo per non chiudere ospedali" (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 18 ago. (Adnkronos Salute)() - Il ricorso a circa 500 medici cubani per far fronte alla carenza di specialisti in Calabria "è l'unica soluzione per non chiudere gli ospedali nella Regione, dove i concorsi per assumere camici bianchi sono andati deserti. Non ne vedo altre". Lo spiega all'Adnkronos Salute Roberto Occhiuto, governatore della Calabria che ha siglato un accordo con il Governo di Cuba per assumere, a tempo determinato, 497 camici bianchi provenienti dall'isola caraibica, professionisti che cominceranno a lavorare nella Regione già da settembre. "Abbiamo problemi giganteschi per mancanza di medici - aggiunge - nei pronto soccorso dove ci sono turni con un solo dottore. All'ospedale di Polistena, per esempio, si rischia di chiudere un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 18 ago. (Adnkronos Salute)() - Il ricorso a circa 500per far fronte alla carenza di specialisti in"è l'unica soluzione per nonglinella Regione, dove i concorsi per assumere camici bianchi sono andati deserti. Non ne vedo altre". Lo spiega all'Adnkronos Salute Roberto Occhiuto, governatore dellache ha siglato un accordo con il Governo di Cuba per assumere, a tempo determinato, 497 camici bianchi provenienti dall'isola caraibica, professionisti che cominceranno a lavorare nella Regione già da settembre. "Abbiamo problemi giganteschi per mancanza di- aggiunge - nei pronto soccorso dove ci sono turni con un solo dottore. All'ospedale di Polistena, per esempio, si rischia diun ...

