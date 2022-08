Calabria, 500 medici in arrivo da Cuba per colmare le carenze della sanità regionale (Di giovedì 18 agosto 2022) Quasi 500 medici Cubani a disposizione della sanità calabra. Il presidente della Regione e commissario della sanità, Roberto Occhiuto, ha infatti firmato un accordo con una società statale del governo di Cuba per l'invio in Calabria di un contingente di medici Cubani da affiancare a quelli calabresi per sostenere il sistema sanitario regionale". A renderlo noto è stato lo stesso Occhiuto con un videomessaggio su Facebook. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 18 agosto 2022) Quasi 500ni a disposizionecalabra. Il presidenteRegione e commissario, Roberto Occhiuto, ha infatti firmato un accordo con una società statale del governo diper l'invio indi un contingente dini da affiancare a quelli calabresi per sostenere il sistema sanitario". A renderlo noto è stato lo stesso Occhiuto con un videomessaggio su Facebook.

