Cagliari | nuova offerta per Gaston Pereiro La situazione

Il futuro del centrocampista del Cagliari Gaston Pereiro è ancora in bilico. Rimanere in terra sarda o andare via? Gaston Pereiro rimarrà al Cagliari? Questa è la domanda che ci si pone in terra sarda, visto anche l'ingaggio a 1,8 milioni all'anno (troppo alto per la Serie B). Come riportato dal Corriere dello Sport, il Nacional sta ancora corteggiando il centrocampista del Cagliari.

