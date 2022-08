Cagliari, Millico si presenta: «Daremo tutto, qui perché sentivo il bisogno di cambiare» (Di giovedì 18 agosto 2022) Vincenzo Millico si presenta da nuovo giocatore del Cagliari: le dichiarazioni dell’ex Torino raccolte da CagliariNews24 in conferenza stampa STAGIONE – «Tutti ci rendiamo conto che stiamo parlando di una società organizzata, che ha del fascino anche da fuori. Sulla stagione: Daremo tutto per far sì che tutti ne usciremo contenti» LA TRATTATIVA – «A inizio anno sentivo il bisogno di cambiare. Col Torino ho detto che ero in scadenza di contratto. Il direttore mi ha fatto sentire sempre importante e apprezzato. Ero contento» LE DICHIARAZIONI INTEGRALI L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 agosto 2022) Vincenzosida nuovo giocatore del: le dichiarazioni dell’ex Torino raccolte daNews24 in conferenza stampa STAGIONE – «Tutti ci rendiamo conto che stiamo parlando di una società organizzata, che ha del fascino anche da fuori. Sulla stagione:per far sì che tutti ne usciremo contenti» LA TRATTATIVA – «A inizio annoildi. Col Torino ho detto che ero in scadenza di contratto. Il direttore mi ha fatto sentire sempre importante e apprezzato. Ero contento» LE DICHIARAZIONI INTEGRALI L'articolo proviene da Calcio News 24.

