Bufera sulla sala stampa, Marquez: ''Siamo al sicuro?!'' (Di giovedì 18 agosto 2022) Rumori sinistri e un senso di inquietudine smorzato da qualche sorriso. Un fuori programma senza conseguenze per Marquez nella conferenza stampa ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 18 agosto 2022) Rumori sinistri e un senso di inquietudine smorzato da qualche sorriso. Un fuori programma senza conseguenze pernella conferenza...

iltirreno : La situazione del maltempo in Toscana zona per zona: numerosi danni e alcuni feriti - Segui gli aggiornamenti - LUIGIVACCARO5 : RT @MauroRomanelli: Più calore sul Pianeta vuol dire anche più energia ... quindi venti e precipitazioni più forti. Caldo anomalo e fenome… - MauroRomanelli : Più calore sul Pianeta vuol dire anche più energia ... quindi venti e precipitazioni più forti. Caldo anomalo e fe… - Tutti_i_fatti : #Finlandia: in un video Sanna #Marin scatenata in un party, polemiche. E' bufera sulla premier finlandese… - AllertApc : RT @iltirreno: La situazione del maltempo in Toscana zona per zona: numerosi danni e alcuni feriti - Segui gli aggiornamenti -