Bufera a Venezia | volano tavoli e ombrelloni Cadono frammenti dal Campanile di San Marco

Ma mentre il temporale avanzava, gli ultimi turisti si attardavano ancora nei tavolini all'aperto dei bar, ipnotizzati dagli incredibili colori diprima della. E in qualche minuto è ...Pioggia, temporali e vento forte in tutto il Veneto. Ale raffiche di vento hanno raggiunto i 115 km all'ora: la laguna è stata flagellata per una decina di minuti, laha provocato il distacco di frammenti del campanile di San Marco. Oltre ...Dieci minuti di bufera, con vento a 100 km all’ora, tavolini e ombrelloni dei caffè storici di piazza San Marco volati da ogni parte, paura e fuggi-fuggi ...Le immagini girate dalla TgR Veneto dei frammenti caduti dal campanile di San Marco a Venezia dopo forti raffiche di vento che hanno raggiunto i 115 km all'ora ...