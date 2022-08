Brucia Piano Renda: fratelli salvano famiglia intrappolata dalle fiamme (Di giovedì 18 agosto 2022) https://filodirettomonreale.it/wp-content/uploads/2022/08/WhatsApp-Video-2022-08-18-at-17.54.42.mp4 Brucia in queste ore Piano Renda, vicino Pioppo. Tre fratelli hanno tratto in salvo un’intera famiglia all’interno della propria abitazione. Viste le dimensioni dell’incendio e la pericolosità accentuata anche da una bombola di gas, i fratelli Guardì hanno telefonato alle forze dell’ordine senza però ricevere risposta, forse perché già impegnate in altre operazioni di spegnimento. I fratelli GuardìA quel punto hanno fatto irruzione all’interno della casa salvando tre anziani, un bambino e i relativi genitori, e un cane. “Abbiamo agito per evitare che accadesse una tragedia” – ha affermato Giacomo Guardì, uno dei fratelli. Salve anche le due auto ... Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 18 agosto 2022) https://filodirettomonreale.it/wp-content/uploads/2022/08/WhatsApp-Video-2022-08-18-at-17.54.42.mp4in queste ore, vicino Pioppo. Trehanno tratto in salvo un’interaall’interno della propria abitazione. Viste le dimensioni dell’incendio e la pericolosità accentuata anche da una bombola di gas, iGuardì hanno telefonato alle forze dell’ordine senza però ricevere risposta, forse perché già impegnate in altre operazioni di spegnimento. IGuardìA quel punto hanno fatto irruzione all’interno della casa salvando tre anziani, un bambino e i relativi genitori, e un cane. “Abbiamo agito per evitare che accadesse una tragedia” – ha affermato Giacomo Guardì, uno dei. Salve anche le due auto ...

