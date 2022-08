Boxe, cosa c’è dopo Usyk-Joshua? Fury ha tempo fino al 26 agosto. Tutti gli scenari (Di giovedì 18 agosto 2022) Prima uno strano annuncio per un match a fine anno contro Derek Chisora, poi la decisione di lasciare vacante il titolo The Ring, infine il secondo ritiro del 2022, a cui francamente ormai non crede nessuno. La settimana di Tyson Fury è un po’ la sintesi dell’universo dei pesi massimi. Regna la confusione, come nei 12 round della divisione più imprevedibile. Può bastare un colpo per chiudere un match indirizzato in un modo e può bastare un annuncio per togliere le certezze su quanto accadrà in futuro. Quel che è certo è che l’unificazione definitiva delle cinture dei pesi massimi è ancora lontana. Sabato toccherà ad Oleksandr Usyk ed Anthony Joshua, sul ring uno di fronte l’altro per la seconda volta, con in palio i titoli WBA (Super), IBF, WBO, IBO e The Ring. Manca la WBC, ancora nelle mani di Fury che ha ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) Prima uno strano annuncio per un match a fine anno contro Derek Chisora, poi la decisione di lasciare vacante il titolo The Ring, infine il secondo ritiro del 2022, a cui francamente ormai non crede nessuno. La settimana di Tysonè un po’ la sintesi dell’universo dei pesi massimi. Regna la confusione, come nei 12 round della divisione più imprevedibile. Può bastare un colpo per chiudere un match indirizzato in un modo e può bastare un annuncio per togliere le certezze su quanto accadrà in futuro. Quel che è certo è che l’unificazione definitiva delle cinture dei pesi massimi è ancora lontana. Sabato toccherà ad Oleksandred Anthony, sul ring uno di fronte l’altro per la seconda volta, con in palio i titoli WBA (Super), IBF, WBO, IBO e The Ring. Manca la WBC, ancora nelle mani diche ha ...

