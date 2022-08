"Botte ogni giorno e dolore per i suicidi", vita di un agente penitenziario nel carcere di Monza (Di giovedì 18 agosto 2022) AGI – Cinquantuno suicidi in carcere dall'inizio dell'anno, una progressione statistica che può rendere il 2022 uno degli anni più orribili di un'istituzione in crisi profonda. Due di questi nella casa circondariale di Monza, uno a febbraio, il secondo pochi giorni fa di un ragazzo tunisino di 24 anni a cui sono seguiti tre roghi di protesta appiccati dai reclusi nelle ultime ore. Il momento in cui si scatena la rabbia Domenico Benemia, agente della polizia penitenziaria nella città brianzola e sincalista dell'Uilpa Lombardia, racconta all'AGI cosa sta succedendo dal punto di vista dell'altra faccia del carcere che agonizza. “ogni santo giorno, uno di noi viene aggredito dai detenuti con conseguenze fisiche anche gravi. Pugni e sputi in faccia, oggetti che vengono lanciati, ... Leggi su agi (Di giovedì 18 agosto 2022) AGI – Cinquantunoindall'inizio dell'anno, una progressione statistica che può rendere il 2022 uno degli anni più orribili di un'istituzione in crisi profonda. Due di questi nella casa circondariale di Monza, uno a febbraio, il secondo pochi giorni fa di un ragazzo tunisino di 24 anni a cui sono seguiti tre roghi di protesta appiccati dai reclusi nelle ultime ore. Il momento in cui si scatena la rabbia Domenico Benemia,della polizia penitenziaria nella città brianzola e sincalista dell'Uilpa Lombardia, racconta all'AGI cosa sta succedendo dal punto di vista dell'altra faccia delche agonizza. “santo, uno di noi viene aggredito dai detenuti con conseguenze fisiche anche gravi. Pugni e sputi in faccia, oggetti che vengono lanciati, ...

patriziarutigl1 : RT @Agenzia_Italia: ?? 'Botte ogni giorno e dolore per i suicidi', vita di un agente penitenziario nel carcere di Monza ????? Intervista escl… - Agenzia_Italia : ?? 'Botte ogni giorno e dolore per i suicidi', vita di un agente penitenziario nel carcere di Monza ????? Intervista… - telodogratis : “Botte ogni giorno e dolore per i suicidi”, vita di un agente penitenziario nel carcere di Monza - MacNab81712281 : Ogni giorno si apprendono devastanti notizie ,a Crotone un ragazzo in fin di vita massacrato di botte per uno sguar… - gsoricaro : RT @Se23rex: Marghera, tunisino massacra di botte la fidanzata italiana Con tutto quello che si sente ogni giorno, le ragazze italiane con… -