Boschi: “Siamo per l’inappellabilità delle sentenze di assoluzione” (Di giovedì 18 agosto 2022) Boschi sposa la linea del garantismo. La politica di Italia Viva ha presentato quest’oggi il programma del terzo polo in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre. E tra i temi non manca quello della giustizia. Condanna forte contro il giustizialismo di matrice grillina. E viene proposta l’inappellabilità per le sentenze di assoluzione, stesso L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Renzi commenta il voto in Toscana Italia Viva elogia la giornata contro l’omofobia Il M5S torna in piazza a Roma Renzi vuole riaprire le scuole il 4 maggio È ancora polemica tra Ronaldo e la politica italiana Gli obiettivi di Renzi: “Draghi a Palazzo Chigi e riforma del sindaco d’Italia” Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 18 agosto 2022)sposa la linea del garantismo. La politica di Italia Viva ha presentato quest’oggi il programma del terzo polo in vistaprossime elezioni politiche del 25 settembre. E tra i temi non manca quello della giustizia. Condanna forte contro il giustizialismo di matrice grillina. E viene propostaper ledi, stesso L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Renzi commenta il voto in Toscana Italia Viva elogia la giornata contro l’omofobia Il M5S torna in piazza a Roma Renzi vuole riaprire le scuole il 4 maggio È ancora polemica tra Ronaldo e la politica italiana Gli obiettivi di Renzi: “Draghi a Palazzo Chigi e riforma del sindaco d’Italia”

npaoser : RT @Ecatetriformis: Boschi: “Siamo per l’inappellabilità delle sentenze di assoluzione” De Raho 'in questa campagna elettorale non si sta… - anna_giu1 : RT @giuliocavalli: Ehi, vi siete giustamente indignati per l'uscita di Berlusconi sull'inappellabilità delle assoluzioni? Beccatevi questo… - Dome689 : RT @giuliocavalli: Ehi, vi siete giustamente indignati per l'uscita di Berlusconi sull'inappellabilità delle assoluzioni? Beccatevi questo… - Philip__B : RT @giuliocavalli: Ehi, vi siete giustamente indignati per l'uscita di Berlusconi sull'inappellabilità delle assoluzioni? Beccatevi questo… - geomsalvatores2 : RT @giuliocavalli: Ehi, vi siete giustamente indignati per l'uscita di Berlusconi sull'inappellabilità delle assoluzioni? Beccatevi questo… -