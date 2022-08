Borsa: Wall Street apre debole, Dj - 0,03%, Nasdaq - 0,01% (Di giovedì 18 agosto 2022) Wall Street apre debole. Il Dow Jones perde lo 0,03% a 33.973,59 punti, il Nasdaq cede lo 0,01% a 12.941,38 punti mentre lo S&P 500 sale dello 0,07% a 4.276,82 punti. . 18 agosto 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 18 agosto 2022). Il Dow Jones perde lo 0,03% a 33.973,59 punti, ilcede lo 0,01% a 12.941,38 punti mentre lo S&P 500 sale dello 0,07% a 4.276,82 punti. . 18 agosto 2022

fisco24_info : Borsa: Wall Street apre debole, Dj -0,03%, Nasdaq -0,01%: S 500 sale dello 0,07% - Damianodanny1 : Cina vende titoli Stato Usa incassati 113 miliardi di dollari in 7 mesi grandi aziende statali cinesi lasciano Wa… - fiordisale : RT @CCKKI: ????????Non solo i #big (le 5 #societàstatali che hanno annunciato il #delisting) ma anche le #quotate #cinesi verso l’addio a #Wall… - matteoc1951 : RT @CCKKI: ????????Non solo i #big (le 5 #societàstatali che hanno annunciato il #delisting) ma anche le #quotate #cinesi verso l’addio a #Wall… - DiegoNatoli2 : RT @CCKKI: ????????Non solo i #big (le 5 #societàstatali che hanno annunciato il #delisting) ma anche le #quotate #cinesi verso l’addio a #Wall… -