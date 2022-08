Borsa: Milano (+0,5%) tiene con Europa dopo Wall street (Di giovedì 18 agosto 2022) Mercati azionari del Vecchio continente cauti dopo i dati macro dagli Stati Uniti, che hanno compreso anche le richieste dei sussidi di disoccupazione, e l'avvio incerto di Wall street: la Borsa di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 18 agosto 2022) Mercati azionari del Vecchio continente cautii dati macro dagli Stati Uniti, che hanno compreso anche le richieste dei sussidi di disoccupazione, e l'avvio incerto di: ladi ...

