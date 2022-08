Bonus benzina 2022: a chi spetta il contributo da 200 euro (Di giovedì 18 agosto 2022) Il Bonus benzina 2022 rientra tra le misure di aiuto nei confronti degli italiani per fronteggiare il caro carburante. Si tratta però di un contributo che non spetta a tutti e che viene erogato direttamente dalle aziende private. Bonus benzina 2022: a chi spetta? Il Bonus benzina 2022 spetta ai dipendenti delle aziende private: sono escluse le pubbliche amministrazioni, le attività commerciali e i lavoratori autonomi e ditte individuali che abbiano dipendenti al loro servizio. Pertanto, il contributo non spetta a tutti i lavoratori dipendenti, ma solo a quelli delle aziende private. Il contributo economico può ... Leggi su risparmioggi (Di giovedì 18 agosto 2022) Ilrientra tra le misure di aiuto nei confronti degli italiani per fronteggiare il caro carburante. Si tratta però di unche nona tutti e che viene erogato direttamente dalle aziende private.: a chi? Ilai dipendenti delle aziende private: sono escluse le pubbliche amministrazioni, le attività commerciali e i lavoratori autonomi e ditte individuali che abbiano dipendenti al loro servizio. Pertanto, ilnona tutti i lavoratori dipendenti, ma solo a quelli delle aziende private. Ileconomico può ...

