Bomba d'acqua, morti e feriti in Toscana. Meteo impazzito, cosa sta per accadere (Di giovedì 18 agosto 2022) Il Meteo impazzito travolge Toscana e Liguria. Un uomo morto e una donna gravissima e ricoverata in codice rosso tra Carrara e Lucca: a causa del maltempo il primo è stato travolto da un albero che stava cercando di tagliare nel suo podere a Sorbano del Giudice (Lucca), mentre la seconda (che inizialmente era stata data per deceduta) ha subito la medesima sorte al parco La Malfa a Carrara. L'Asl ha quindi attivato il piano per maxi-emergenze legate al maltempo, in particolare nella zona di Massa Carrara, "dove un'autentica Bomba d'acqua ha creato notevoli disagi, ma anche Lucca e Versilia". Il 118, quindi, sta "lavorando in stretta sinergia con i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e la protezione civile". Oltre alle due vittime, infatti, numerosi sono anche i feriti sulla costa. Al ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Iltravolgee Liguria. Un uomo morto e una donna gravissima e ricoverata in codice rosso tra Carrara e Lucca: a causa del maltempo il primo è stato travolto da un albero che stava cercando di tagliare nel suo podere a Sorbano del Giudice (Lucca), mentre la seconda (che inizialmente era stata data per deceduta) ha subito la medesima sorte al parco La Malfa a Carrara. L'Asl ha quindi attivato il piano per maxi-emergenze legate al maltempo, in particolare nella zona di Massa Carrara, "dove un'autenticad'ha creato notevoli disagi, ma anche Lucca e Versilia". Il 118, quindi, sta "lavorando in stretta sinergia con i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e la protezione civile". Oltre alle due vittime, infatti, numerosi sono anche isulla costa. Al ...

fanpage : Bomba d'acqua in Liguria, danni ingenti sul litorale - Napalm51 : @Libero_official Lo sapete che 'bomba d'acqua' non vuol dire assolutamente niente? Una troiata inventata da voi Med… - Libero_official : #meteo e #maltempo, bomba d'acqua in #Toscana: un uomo morto, una donna gravissima. In #Liguria raffiche di vento f… - IlBacodaSeta : Bomba d’acqua a Lugagnano: bloccato per allagamento il sottopasso TAV di via Mincio Ora il sottopasso è stato svuot… - AndreaZanella2 : Che bomba d’acqua -