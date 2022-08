Bologna | Fratelli d' Italia contesta la Festa dell' Unità | Viola le regole

Parlamenteide : Ore 14:59 - Bologna, Fratelli d'Italia: «Festa dell'Unità viola par condicio» / via @Corriere - FillerNero : RT @Agenzia_Ansa: A Bologna la festa dell'Unità, che inizierà la prossima settimana, è già un caso. 'E' una violazione delle regole', dice… - GiorgioAntonel1 : RT @Agenzia_Ansa: A Bologna la festa dell'Unità, che inizierà la prossima settimana, è già un caso. 'E' una violazione delle regole', dice… - MattiaGallo17 : RT @Agenzia_Ansa: A Bologna la festa dell'Unità, che inizierà la prossima settimana, è già un caso. 'E' una violazione delle regole', dice… - Agenzia_Ansa : A Bologna la festa dell'Unità, che inizierà la prossima settimana, è già un caso. 'E' una violazione delle regole',… -

le regole valgono per tutti, ma per il Pd valgono sempre meno ". Una segnalazione legittima quella did'Italia, visto e considerato che a tutti i partiti dovrebbero essere ...Esposto del deputato Galeazzo Bignami: 'Uno spazio pubblico viene dato in concessione a un partito senza rispettare le regole della campagna ... Le liste di centrodestra a Bologna e in Emilia-Romagna: i candidati più probabili A Bologna la Festa dell'Unità, che comincia la settimana prossima, diventa un caso. A contestare l'iniziativa è il deputato di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami, che ha presentato un esposto in prefe ...È caos a Bologna per la Festa dell'Unità che inizierà il 25 agosto. Il prefetto ricorda le regole d'ingaggio: "Possono fare quello che vogliono, tranne campagna elettorale" ...