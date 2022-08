Bolletta shock da 1 milione di euro ad un’azienda di pomodoro: ‘Meglio andare al mare che lavorare’ (Di giovedì 18 agosto 2022) Bolletta shock per un imprenditore di Salerno. Una Bolletta del gas da quasi un milione di euro. Destinatario è stato Francesco Franzese, ceo de “La Fiammante pomodoro di Buccino”, in provincia di Salerno. Il titolare dell’azienda a conduzione familiare non nasconde la sua rabbia per la levitazione dei prezzi del gas. Leggi anche: Istat, l’inflazione ‘costerà’ alle famiglie più di 3.000 euro nel 2022 Lo shock dell’imprenditore condiviso sui social Amareggiato ma soprattutto furioso il manager ha voluto condividere pubblicando sui social la Bolletta di luglio da 978.000 euro, mettendo affianco quella di luglio dello scorso anno con un importo di 120.000 euro. E in aggiunta un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 agosto 2022)per un imprenditore di Salerno. Unadel gas da quasi undi. Destinatario è stato Francesco Franzese, ceo de “La Fiammantedi Buccino”, in provincia di Salerno. Il titolare dell’azienda a conduzione familiare non nasconde la sua rabbia per la levitazione dei prezzi del gas. Leggi anche: Istat, l’inflazione ‘costerà’ alle famiglie più di 3.000nel 2022 Lodell’imprenditore condiviso sui social Aggiato ma soprattutto furioso il manager ha voluto condividere pubblicando sui social ladi luglio da 978.000, mettendo affianco quella di luglio dello scorso anno con un importo di 120.000. E in aggiunta un ...

